Brasil 40ºC: cidade de 10 mil habitantes teve a temperatura recorde do país

Confira as cidades que tiveram as maiores temperaturas do ano:

São Romão (MG) - 43,5°C em 26/09/2023

Porto Murtinho (MS) - 42,9°C em 26/09/2023

Oeiras (PI) - 42,4°C em 25/09/2023

Água Clara (MS) - 42,2°C em 23/09/2023

Três Lagoas (MS) - 42,1°C em 24/09/2023

Paranaíba (MS) - 42,1°C em 24/09/2023

Cuiabá (MT) - 42,0°C em 25/09/2023

Balsas (MA) - 41,9°C em 25/09/2023

Bom Jesus da Lapa (BA) - 41,6°C em 26/09/2023

Bom Jesus do Piauí (PI) - 41,5°C em 15/09/2023

Floriano(PI) - 41,5°C em 15/09/2023

Itumbiara (GO) - 41,5°C em 25/09/2023

Valparaiso (SP) - 41,5°C em 25/09/2023

Barretos (SP) - 41,3°C em 26/09/2023

Santa Rosa do Tocantins (TO) - 41,0°C em 23/09/2023

Araguaçu (TO) - 40,9°C em 25/09/2023

Quaraí (RS) - 40,9°C em 01/01/2023

Paranã (TO) - 40,8°C em 25/09/2023

Pedro Afonso (TO) - 40,8°C em 21/08/2023

Pium (TO) - 40,7°C em 25/09/2023

Uruguaiana (RS) - 40,7°C em 24/01/2023

Gurupi (TO) - 40,5°C em 25/09/2023

Santana do Araguaia (PA) - 40,5°C em 25/09/2023

Seropédica (RJ) - 40,3°C em 24/09/2023

O que causa estas ondas de calor?

O El Niño, que aquece as águas do Pacífico, diminui as frequências de pancadas de chuva, dificultando que os termômetros baixem e resultando em dias com mais horas de sol e calor. O fenômeno também impede a mistura do ar quente com o frio, de origem polar, diminuindo a ocorrência de frentes frias.