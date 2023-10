O que são e como funcionam os conselhos tutelares? Eles são remunerados?

Há mais de 30 mil conselheiros tutelares em atuação no país. O Brasil tem cerca de 6,1 mil conselhos tutelares, com pelo menos um instalado em todos os 5.570 municípios e também no Distrito Federal.

São órgãos que servem para garantir, às crianças e adolescentes, direitos à segurança e acesso à saúde, à educação e ao ambiente saudável, entre outros.

O que um conselho tutelar pode fazer?

A lei não dá poder de polícia aos conselhos, mas eles podem intervir nas famílias por meio da Justiça ou do Ministério Público. Segundo o ECA, os órgãos podem notificar as autoridades sobre casos de negligência, abuso ou violência cometidos pelos pais ou responsáveis.

Os conselhos podem pedir até a perda do poder dos pais sobre as crianças ou o afastamento de um agressor da casa, mas a autorização dessas medidas cabe à Justiça. Nesses casos, os conselhos devem encaminhar as crianças para serviços especializados de saúde, por exemplo.

Como funciona um conselho tutelar?

Na prática, os conselhos são ligados às prefeituras, que definem detalhes como locais e horários de funcionamento. As decisões do órgão são sempre tomadas em conjunto, porque um conselheiro não tem o poder de agir sozinho.