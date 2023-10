Eleição para Conselho Tutelar 2023: saiba quando sairá o resultado

A votação vai eleger cerca de 30,5 mil pessoas para atuarem na defesa dos direitos de crianças e adolescentes durante os próximos quatro anos. Os conselheiros eleitos tomarão posse no cargo em 10 de janeiro de 2024.

O voto é facultativo, e essa eleição ocorre a cada quatro anos, no ano seguinte ao pleito presidencial. A eleição deste ano foi marcada por forte mobilização da sociedade civil. Na última semana, políticos e artistas publicaram em suas redes chamados para a votação deste domingo. São Paulo, Guarulhos (SP), Palmas (TO), Fortaleza (CE) e São Luís (MA) ofereceram transporte gratuito aos eleitores.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania prevê recorde de participação social.

O primeiro boletim divulgado pelo Ministério informou que o primeiro local que divulgou a quantidade de votos foi Fernando de Noronha (PE), com participação de 11% do eleitorado. Foram registrados 347 votos. O dobro da eleição de 2019.

Entre as intercorrências registradas, está a transferência para urnas de papel por lentidão no sistema próprio adotado em Belo Horizonte, e a recomendação do MP para anular a eleição em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. O motivo é que o edital falava em cinco candidatos, mas a urna estava programada para votar em apenas um candidato.

Há cidades em que a eleição teve que ser adiada. Em entrevista coletiva no início desta noite, o Ministério informou que estuda a possibilidade de uma nova data unificada para a eleição nesses municípios.