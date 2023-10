Câmeras de segurança flagram momento em que médicos são mortos no Rio; veja

Perseu Ribeiro Almeida também foi residente do IOT e possui o registro médico na Bahia.

O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos.

Nota do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas

O que diz a polícia?

Agentes do 31° BPM chegaram a efetuar buscas para encontrar o paradeiro dos acusados, mas nada foi constatado. O policiamento foi reforçado na região.

Nota da Polícia Militar