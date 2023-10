Médicos são mortos a tiros em quiosque na Barra da Tijuca, no Rio; PF apura

Sobre a execução dos médicos, conversei agora com o governador do Rio, Cláudio Castro. Polícia Civil já realizando diligências investigatórias. Polícia Federal também. Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do Estado. Eu estou indo para a Bahia, reforçar ações lá. Reitero a minha solidariedade aos familiares de todas as vítimas.

Flávio Dino, no X (antigo Twitter)

O presidente Lula (PT) lamentou a morte e citou "indignação" com a execução dos médicos.

Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida. (...) Minha solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso.

Lula, no X (antigo Twitter)

'Não teve conversa, chegaram atirando'

Uma testemunha que presenciou o crime contou, sob condição de anonimato, à Globo News, que os atiradores e as vítimas não chegaram a interagir.