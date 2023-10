Ex-aluno mata adolescente e fere três em ataque com faca a escola em MG

Ele tentou entrar na escola, mas foi impedido por adultos que estavam no local. A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o adolescente, que foi levado à delegacia. A Polícia Civil investiga as motivações.

Um adolescente morreu, dois estão em estado considerado gravíssimo e o terceiro estava em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Os três foram levados à Santa Casa. As vítimas têm entre 13 e 15 anos.

Adolescente é rendido por policiais em Poços de Caldas (MG) Imagem: Reprodução

O UOL tenta contato com a escola. Pelas redes sociais, a instituição informou que as aulas desta quarta-feira foram suspensas.

O governador do Romeu Zema (Novo) disse ser "inaceitável" o atentado e se solidarizou com as vítimas e familiares. "Temos que combater o bullying nas escolas, mas o Congresso tem que ter coragem para discutir a redução da maioridade penal, para acabar com eventos como esse de Poços de Caldas. Minha solidariedade às vítimas", afirmou Zema no X (ex-Twitter).

Pais de alunos pedem informações sobre o ocorrido pelas redes sociais. "Queremos providência da escola. Meu filho estuda aí, somos mães e queremos prestação de conta. Não vamos aceitar o acontecido, somos mães e vamos sim cobrar por justiça e responsabilidade", escreveu uma pessoa na publicação da escola.