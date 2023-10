Cidade de SC adota toque de recolher para evitar saques em áreas inundadas

A intenção do toque de recolher é fazer "a salvaguarda dos bens públicos e privados" do município, segundo decreto publicado no Diário Oficial.

Moradores que estiverem se deslocando a trabalho, por situações envolvendo problemas de saúde ou em serviço de ajuda humanitária, poderão circular nos horários proibidos.

A cavalaria da Polícia Militar, assim como equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil, farão rondas durante o toque de recolher.

O município não informou qual será a punição para aqueles que não cumprirem o horário determinado.

Cerca de 1.200 pessoas precisaram deixar as próprias residências por causa de inundações no município, segundo dados da Defesa Civil.

O Vale do Itajaí, onde fica Rio do Sul, teve 116 ocorrências relacionadas à chuva desde a noite de ontem, segundo balanço do Corpo de Bombeiros.