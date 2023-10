'Vi fascismo no olho', diz professor que deixou debate na PUC sobre o Hamas

Gherman afirmou, em participação no UOL News, que nunca havia passado por algo parecido antes em sua carreira acadêmica, mesmo abordando questões sensíveis. Judeu, o professor ressaltou que sofreu perdas pessoais provocadas pelo ataque do Hamas. Ele frisou que recrimina a ação do grupo extremista, que considerou como uma "barbárie e um desserviço à causa palestina".

O que aconteceu ontem não teve nada a ver com debate, mas sim com uma posição ideológica que veio a priori e que estabeleceu um vínculo profundo com uma censura determinada pela posição política dessas pessoas e pelo que eles acham ser a minha. Falamos de algo típico da extrema-direita, com o objetivo de interromper o que estava sendo dito, mesmo sendo algo consonante ao que eles desejariam que fosse dito. Michel Gherman, professor de sociologia da UFRJ

Análise: Ação do Hezbollah divide atenção de Israel e pode favorecer Hamas

A tática do Hezbollah de promover ataques perto da fronteira com o Líbano tem a intenção de dividir a atenção de Hamas e pode favorecer a ação do grupo extremista Hamas. A análise é da professora de Relações Internacionais Karina Stange Calandrin. Após a morte de brasileiros em meio à guerra, Lula deveria mudar seu discurso e adotar um tom mais duro, na opinião dela.