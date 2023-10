Hamas x Israel: professor deixa debate após discutir com alunos na PUC

O que aconteceu na PUC foi muito grave. Fui vítima de uma tentativa de censura, como nos tempos do bolsonarismo e táticas do MBL. Não vai ser uma meia dúzia de alunos com conta bancária alta que vão dizer o que eu posso ou não falar.

Professor de sociologia Michel Gherman, em declaração a O Globo

Gherman é professor em universidade de Israel. O sociólogo é pesquisador do centro de estudos de Sionismo e Israel da Universidade Ben Gurion do Negev e do Centro Vital Sasson de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Além disso, é coordenador acadêmico do Instituto Brasil-Israel.

Israel x Hamas

No quarto dia de guerra contra o Hamas, Israel prosseguiu com os ataques à Faixa de Gaza, mas a ação não ficou restrita ao território palestino. O Exército israelense afirmou ter sofrido ataques da Síria e do Líbano, que fazem fronteira ao norte, e informou ter bombardeado áreas nos dois países.

Israel afirmou ter bombardeado mais de 200 alvos na Faixa de Gaza na madrugada de terça (10). Segundo uma estimativa da ONU, o ataque ao território já atingiu 5.300 prédios, deixou quase 200 mil palestinos desabrigados e 610 mil sem água potável.

O número de mortos no confronto pode ter ultrapassado 3.000. Em Israel, o governo cita mais de 1.000 mortos e 2.700 feridos. Já o ministério da saúde da Palestina informa 900 mortos e 4.500 feridos. Além disso, Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de soldados do grupo extremista Hamas em território israelense.