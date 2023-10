Polícia apreende BMW com grupo que fazia 'delivery' de drogas no RS

Imagem: Divulgação / Polícia Civil do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu ontem dois integrantes de uma quadrilha investigada por fazer "delivery" de drogas. Com eles, a polícia encontrou drogas, armas, drones e carros de luxo.

O que aconteceu

A polícia iniciou uma investigação após receber uma denúncia sobre uma quadrilha de delivery de drogas, que atuava na região metropolitana de Porto Alegre.