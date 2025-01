Prefeito de BH amplia estrutura administrativa e cria novas secretarias

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sancionou na quinta-feira, 2, a reforma administrativa do Executivo municipal, publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Município. As mudanças entram em vigor nesta sexta-feira, 3, e incluem a criação de quatro novas secretarias, uma nova regional e a adição de cem cargos comissionados.

Com a sanção da lei nº 11.801, o número de secretarias municipais sobe de 14 para 18. As novas pastas incluem as secretarias de Segurança Alimentar e Nutricional, Mobilidade Urbana, Administração Logística e Patrimonial, além da Secretaria-Geral. Essas mudanças foram aprovadas pelo plenário da Câmara Municipal em dezembro do ano passado.

Outra novidade é a criação de duas coordenadorias especiais: Mudanças Climáticas e Vilas e Favelas. Ambas estarão diretamente subordinadas ao gabinete do prefeito. Além disso, será implementado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, um órgão consultivo e deliberativo que atuará na formulação de políticas públicas para reduzir desigualdades sociais.