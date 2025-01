Família de Edson Davi, desaparecido há 1 ano, faz protesto em praia do RJ

Familiares do menino Edson Davi, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca há um ano, organizaram um ato na manhã desta sexta-feira (3) no mesmo local onde ele foi visto pela última vez.

O que aconteceu

A família faz manifestação nesta sexta e também no sábado (4). A partir das 10h, o grupo já se juntava no Posto 4 da Barra da Tijuca carregando cartazes com fotos da criança.

Outros protestos já haviam acontecido antes. No primeiro e no sexto mês do desaparecimento, os parentes do garoto também convocaram atos que cobravam respostas das autoridades. ''Precisamos de respostas, de solução do caso e, principalmente, justiça pelo Edson'', disse a mãe Marize Araújo.