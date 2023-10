Casal é preso com mil munições para fuzil escondidas em estepe de carro

Um casal foi preso na noite de ontem (20) com cerca de mil munições para fuzil escondidas no pneu estepe de um carro. A dupla foi flagrada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pela Polícia Civil na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os policiais abordaram o veículo por volta das 19h30, na altura do pedágio em Seropédica. Todas as munições encontradas no estepe eram do tipo traçante, para fuzil calibre 7,62mm.