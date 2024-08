Relato de assédio gera confusão em sala de cinema em SP; veja vídeo

Você só queria assistir 'É Assim que Acaba', mas um c*zão assediou uma garota na sessão, fugiu correndo e abriu a porta corta-fogo tão forte que acharam que a sala estava pegando fogo e todos evacuaram apavorados. Adrielisl, no post.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra cenas do filme no telão. E, em frente, muitas pessoas permaneciam em pé já próximas à porta de saída. Outros usuários confirmaram o episódio nos comentários. "Menina, eu estava [presente]. Saí com crise de pânico sem saber o que tinha acontecido."

A assessoria de imprensa do shopping disse ao UOL que recebeu a informação sobre um caso de assédio. "Assim que tomou conhecimento, acionou prontamente a equipe de segurança, tomando as atitudes cabíveis de apoio aos envolvidos. A empresa reitera que zela pela segurança de todos os frequentadores, repudia qualquer tipo de desrespeito aos clientes e está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento."

A reportagem também tentou contato com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, que afirmou não ter encontrado registros da ocorrência junto à Polícia Civil. O UOL também enviou mensagem para a rede Cinemark e aguarda retorno.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.