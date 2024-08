Para estancar efeito Marçal, Bolsonaro pede voto em Nunes nas redes

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação em suas redes sociais pedindo voto para o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O objetivo é estancar o crescimento do candidato Pablo Marçal (PRTB) entre os bolsonaristas.

"Eu peço, para o bem da cidade e de todos nós, que reelejam Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo", diz Bolsonaro no vídeo. Ele também cita a coligação do PL com o MDB e que o vice na chapa é o coronel Mello Araújo (PL).

A publicação ocorre depois da exposição de Marçal nos debates e do embate entre o ex-presidente e o prefeito por causa do vídeo gravado por Nunes de apoio à candidatura de Joice Hasselmann à vereadora. Joice é desafeta da família Bolsonaro.