Polícia prende mais um suspeito de assaltar Roberto Kalil

Com ele, foram apreendidos munições e oito aparelhos celulares. Os itens serão analisados para identificação dos outros envolvidos. A polícia também busca o responsável pela receptação do relógio de Kalil, avaliado em R$ 1 milhão.

"O detido admitiu ser responsável pela abordagem", diz nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

No dia 12 de dezembro, outro suspeito de envolvimento no assalto foi detido pela polícia. O homem preso em flagrante estaria como "olheiro" do crime, dando cobertura aos criminosos, do lado externo da garagem do edifício onde ocorreu a ação, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo.

Entenda o caso

Câmeras de segurança flagram a ação. O carro de Kalil entra na garagem de um prédio comercial a poucas quadras da Avenida Paulista, e passa pela cancela. Na sequência, dois assaltantes, cada um em uma motocicleta, entram no local e observam. Um dos criminosos desce e, depois, empurra a moto.

Ao ver o médico sair de dentro do carro, o criminoso corre, passa a cancela e rouba o relógio. Uma aliança e um óculos de sol também foram levados. A motocicleta do assaltante cai no chão e o comparsa a levanta enquanto manda um carro, que entraria no edifício, voltar para a rua.