Coronel do Exército é preso suspeito de financiar morte de advogado em MT

Etevaldo foi preso em Belo Horizonte (MG). No entanto, ainda não há definição sobre a transferência do militar de Minas Gerais para Mato Grosso.

A motivação do crime ainda está sendo apurada. As investigações estão em sigilo, segundo informou a Polícia Civil de Mato Grosso.

O UOL tenta contato com a defesa do coronel da reserva. O espaço está aberto para caso de manifestação.

Entenda o caso

O advogado Zampieri estava dentro de seu carro saindo do escritório quando foi atingido. O caso ocorreu na noite do dia 5 de dezembro, no bairro Bosque da Saúde. As imagens de segurança mostram o atirador se aproximando do vidro do carro e efetuando os disparos.

Um dos suspeitos, o intermediário da ação, contratou o executor, Antônio Gomes da Silva, por R$ 40 mil. As investigações também mostraram que ele despachou uma pistola calibre 9mm para Cuiabá na mesma data do crime. O intermediário e executor se encontraram para a entrega da arma em um hotel.