Homem dorme em colchão inflável e acorda boiando em quarto alagado no RJ

Um morador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi dormir em um colchão inflável e acordou boiando com o quarto alagado pela água da chuva após o temporal que caiu no Rio de Janeiro no último final de semana.

O que aconteceu

Na gravação, o homem diz que havia perdido a cama em outra enchente na cidade. Ele acrescentou que dormia em um colchão inflável e que acordou boiando.

Ele ironizou a situação. O homem disse ter despertado "no luxo, em uma piscina" e criticou o prefeito da cidade, Waguinho (Republicanos). O vídeo foi postado nas redes sociais.