Recorde histórico de precipitação foi registrado no domingo no Rio

"Em função do deslocamento de uma frente fria estacionária sobre o oceano, o município do Rio foi atingido por uma chuva com caráter contínuo, a partir da tarde de sábado. Os núcleos de chuva apresentaram uma característica com lento deslocamento pelos bairros da cidade", afirmou o Centro de Operações.

O meteorologista Heráclito Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou que já havia alertas para temporais no Sudeste - onde ocorreram mortes em São Paulo (2) e no Rio - desde sexta-feira. "Além disso, tivemos temperaturas muito altas, o tempo muito abafado, o que ajudou ainda mais a intensificar as chuvas."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.