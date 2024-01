Polícia investiga se ônibus da Bahia 'abandonou' pessoas em Florianópolis

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga se um ônibus, que partiu de uma cidade do interior da Bahia, "abandonou" pessoas em vulnerabilidade em Florianópolis. O município baiano de Teofilândia nega.

O que aconteceu

Um ônibus com 44 pessoas, vindo de Teofilândia (BA), chegou em Florianópolis no dia 4 de janeiro. Um representante da Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) de Florianópolis relatou ao Ministério Público de Santa Catarina que o desembarque foi feito de maneira irregular, com passageiros "largados em plena via pública", e não deixados na rodoviária.

Itinerário obtido pelo MPSC mostra que a viagem era de Teofilândia para São Paulo, sem parada final em Florianópolis. No mesmo dia 4, segundo a licença de viagem, o ônibus deveria partir de São Paulo de volta à cidade baiana.