'Quando saímos, parecia um apocalipse', diz passageiro preso no Metrô

Vi as pessoas passarem mal, brigarem, chorarem. Quando abriram as portas e pudemos sair, parecia um apocalipse.

Jhonata Vinicius Santos, passageiro

Passageiros tiveram que caminhar por mais de 30 minutos no túnel, entre as estações Belém e Bresser. Depois de o Metrô ter ficado meia hora parado, Jhonata relata que havia pessoas com falta de ar e em pânico por causa do escuro. Com vidros quebrados e as portas arrombadas, houve tumulto no vagão em que ele estava.

Pessoas saíram correndo, e houve relatos de passageiros machucados. O estudante diz que havia crianças e idosos nas composições.

Causa do problema não foi comunicada aos passageiros. Jhonata afirma que a falta de informação sobre o que estava acontecendo foi o que mais gerou caos. O sistema de comunicação do trem repetia que a paralisação se devia à lentidão de um trem à frente. Quando "a mulher do trem [sistema] parou de falar" Jhonata diz ter pensado se tratar de um colapso.

Não houve informações concretas e reais sobre o que aconteceu na via. A falta de comunicação desesperou os passageiros.

Passageiro do metrô

Houve mais confusão quando os passageiros que caminharam na via chegaram à estação. De acordo com Jhonata, muitos não conseguiam subir na plataforma, por ela ser alta —principalmente pessoas com mobilidade reduzida. Quem ajudou essas pessoas foram os próprios passageiros, diz.