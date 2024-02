Professora sequestrada na zona oeste de SP é resgatada; quadrilha é presa

A mulher foi encontrada caminhando em uma comunidade. Os agentes localizaram o carro utilizado no sequestro na avenida Engenheiro Antônio Eiras Garcia, em Taboão da Serra. Dois suspeitos estavam dentro do veículo, e um deles informou a localização da vítima.

Quatro suspeitos foram presos e conduzidos para a Divisão Antissequestro. Além dos dois homens que estavam no carro, outra dupla conseguiu fugir, mas foi encontrada e detida. As equipes envolvidas no caso são do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), da 2ª Delegacia Antissequestro e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do helicóptero Pelicano.