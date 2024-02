Justiça de SP bloqueia R$ 56 milhões do 'barão dos ônibus', Belarmino Marta

Barão faria parte de sociedade fraudulenta. O Banco Sistema acusa a família Belarmino de possuir "estratégia de criar estrutura societária de forma artificial para fraudar credores, deixando outras empresas do grupo blindadas para se beneficiarem do elevado faturamento arrecadado pelo grupo" e de "esvaziar" empresas endividadas, transferindo a parte rentável e deixando as dívidas para trás.

Empresas de Belarmino dominam transportes em São Paulo. O grupo Belarmino contém empresas do ramo dos transportes como Sambaíba, Via Norte, Urca e muitas outras. A empresa afirma em seu site que possui frota de cerca de 6.300 veículos e 15.930 funcionários.

O UOL entrou em contato com o Grupo Belarmino e com a BTG Pactual, gestora do Banco Sistema, mas não teve retorno. Este espaço segue aberto para eventuais manifestações.