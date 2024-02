'Maré vermelha': o que é o fenômeno que causa enjoo e falta de ar

A maré vermelha pode durar entre 12 horas e 48 horas. Segundo o IMA, ela pode provocar manchas de coloração escura na água do mar. As manchas são causadas pelo crescimento excessivo de algas microscópicas. Dependendo da espécie de alga, a mancha pode adquirir coloração vermelha, marrom, laranja, roxa ou amarela.

Micro-organismos em grande quantidade podem causar mortes de animais marinhos. E quando morrem, produzem gases e mais substâncias que irritam olhos, pele e mucosas das pessoas que tiveram contato.

Registro de "marés vermelhas" é antigo e bem conhecido da ciência. Há registros do fenômeno até na Bíblia. As águas do Nilo teriam se transformado em "sangue" e muitos animais morreram.

Principais sintomas de quem tem contato são enjoo, diarreia, irritação e secura nos olhos, além de falta de ar.

O que aconteceu

Pessoas que precisaram de atendimento médico tomaram banho na praia de Carro Quebrado, uma das mais famosas e turísticas do estado, localizada em Barra de Santo Antônio. O banho no local está vetado.