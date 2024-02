'Filmei um desconhecido na igreja, vídeo viralizou e virou date com buquê'

Veio na minha cabeça a música 'Never forget you' e acabei postando no TikTok como brincadeira. Em nenhum momento a filmagem foi na intenção de realizar a trend. Jamais pensei que teria repercussão por ter usado uma legenda sobre religião e Deus, pois hoje a plataforma é viralizada por danças e outros tipos de entretenimento.

Thalia Mara

Thalia e Marcelo: eles estão se conhecendo melhor agora Imagem: Reprodução/Instagram

A postagem viralizou a ponto de chegar até o rapaz. "Ele criou uma conta no TikTok e comentou no meu vídeo que era ele o moço da igreja. Até publicou uma foto e vídeo no perfil para reafirmar que não era um fake", diz Thalia.