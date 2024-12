Ricardo Nunes é diplomado prefeito de SP ao lado de Tarcísio de Freitas

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi diplomado nesta quinta-feira, 19, ao lado de seu padrinho político e governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista. O vice-prefeito, coronel Mello Araújo, não compareceu à cerimônia, mas também foi diplomado. Os vereadores eleitos na capital também serão diplomados nesta quinta.

O emedebista foi declarado vencedor do pleito em segundo turno às 18h40 do dia 27 de outubro com 59,35% dos votos válidos contra Guilherme Boulos (PSOL), que obteve 40,65%.

O prefeito reeleito foi apoiado pela maior coligação da história das eleições municipais da cidade. Foram 12 partidos: MDB, PL, Republicanos, PP, PSD, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Mobiliza, Agir e União Brasil.