Desembargador que soltou 'chefão' do crime organizado é alvo de ação da PF

As investigações tiveram início a partir dos desdobramentos de uma decisão monocrática proferida pelo desembargador, que concedeu liminarmente, durante um plantão judiciário, um habeas corpus para o narcotraficante Gerson Palermo. A decisão é de abril de 2020 e o criminoso é considerado de alta periculosidade.

O habeas corpus concedeu a Palermo prisão domiciliar condicionada à monitoração eletrônica do condenado. Segundo a PF, ele está vinculado a uma facção criminosa e ostenta "vasto histórico de envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa".

Embora a decisão de Maran tenha sido revogada no dia seguinte por outro desembargador, Palermo já havia rompido a tornozeleira eletrônica e fugido. Ele não foi recapturado até hoje.

Os crimes investigados são de corrupção passiva e lavagem de capitais, segundo a PF. As investigações seguem em segredo de justiça no âmbito do STJ.

Em nota publicada em seu site oficial, a OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul) informou que, além das medidas cumpridas no Tribunal de Justiça do estado, a ação da PF mira ainda outros advogados inscritos na seccional.