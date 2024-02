PM mata Danone, do PCC, e dois suspeitos; já são 26 mortes no litoral de SP

A PM matou um dos líderes do PCC no litoral de São Paulo e outros dois suspeitos em uma operação hoje de manhã no Guarujá. Com isso, já são 26 mortes em ações policiais neste mês, que se intensificaram após o assassinato de um soldado da Rota no começo do mês.

O que aconteceu

Mortes dentro de apartamento no Guarujá. A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse que as três mortes ocorreram após os policiais militares terem sido recebidos a tiros em um apartamento no bairro Santa Cruz dos Navegantes.

Suspeito com fuzil em uma janela, diz PM. Os policiais militares foram ao imóvel após relatarem ter visto um homem portando uma arma de grosso calibre da janela do imóvel, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na região. A perícia foi acionada. Os agentes apreenderam um fuzil e duas pistolas.