'Meu medo é que matem ele', diz mãe de fugitivo de presídio de Mossoró

Pedido de provas que confirmem que os fugitivos deixaram o presídio com vida. A família de Deibson e de Rogério da Silva Mendonça querem ter acesso ao vídeo que comprove que eles escaparam com vida do presídio. A advogada Flávia Fróes, que representa as famílias dos detentos, pediu à Corregedoria do Presídio Federal de Mossoró para ter acesso às imagens do circuito interno.

Dúvidas sobre a fuga. A dúvida da família se os detentos saíram com vida do presídio vai contra a informação de que estiveram na casa de uma família durante a fuga, onde permaneceram por cinco horas, segundo os investigadores.

Sem informações concretas, diz mãe. "Me sinto desesperada, porque não sei o que realmente aconteceu. Não há imagens mostrando que eles saíram [do presídio]. A família não tem nenhuma informação concreta", disse Maria Auxiliadora Nascimento Vieira, mãe de Deibson.

Policiais usam cães farejadores em busca por fugitivos do presídio de Mossoró Imagem: Alcivan Villar/Fim da Linha

O que se sabe sobre o caso

Uma camiseta de uniforme de presídio foi encontrada na sexta-feira (16) em região de mata. A peça foi localizada na zona rural de Mossoró e pode ter sido usada por um dos detentos que fugiu do presídio.