Detentos fizeram buraco em parede de cela para fugir de presídio; veja foto

Território é considerado denso e de difícil progressão. Contudo, há o entendimento de que os policiais estão seguindo as pistas certas. Deve haver reforço no grupo nas próximas horas para intensificar as buscas.

Alta temperatura na região da caatinga dificulta fuga. Equipes relatam que começou a chover na região, mas a temperatura segue elevada.

Agentes usam drones nas buscas. A força-tarefa conta com o auxílio do equipamento que captura imagens do território também no período noturno.

A procura conta com a participação de cerca de 300 agentes. Entre eles, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis e policiais militares. Há ainda a participação da Polícia Penal Federal e da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, que atuam com os grupos de operações especiais e de cães.