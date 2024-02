Parte da cidade de SP tem queda de energia após chuva forte

Até às 20h (horário de Brasília), as regiões mais afetadas são as zonas leste e sul da capital. A distribuidora informou que reforçou as equipes de campo e atua para reestabelecer os serviços aos clientes impactados "o mais brevemente possível".

Empresa orienta que clientes priorizem canais digitais para comunicar a falta de luz. Uma das opções é enviar um SMS para o número 273273 com a palavra LUZ seguida pelo número de instalação, sem espaços. Exemplo: LUZ012345678. Outras formas de informar a falta de energia são pela agência virtual da Enel (clique aqui) ou pelo aplicativo "Enel São Paulo".

Clientes reclamam

Nas redes sociais, clientes reclamam que estão sem energia. Relatos citam outras regiões afetadas na cidade. Confira alguns dos comentários abaixo:

SEM ENERGIA DE NOVO NA VILA FORMOSA. 10 minutos de chuva. Será que vai nos custar mais 3 dias sem luz, com essa agilidade da Enel? -- Baparalaxe (@baparalaxe) February 23, 2024