Atirador de elite da PM dispara com fuzil e acerta arma em SP

Um atirador de elite da Polícia Militar fez um disparo com fuzil e acertou uma arma que estaria sendo usada em uma troca de tiros no bairro de Vila Progresso, em Santos, na Baixada Santista.

O que aconteceu

Agentes estavam em mata quando foram alvejados nesta madrugada. Um atirador do COE (Comandos e Operações Especiais) usou o fuzil e acertou a arma de um dos criminosos, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Os policiais estavam no local para checar uma informação sobre a suspeita de tráfico de drogas na região.