Picada por jararaca: 'A cobra caiu da cachoeira e entrou no meu colete'

'Demorei para entender a gravidade do quadro'

"Estava na cachoeira Serra Azul, uma atração turística no município de Rosário, oeste de Mato Grosso, localizada aproximadamente a 90 km de Nobres. Já tinha visitado o lugar antes, mas dessa vez fui com meu namorado e um casal de amigos.

Eu vi a cobra caindo, senti a picada no queixo e comecei a gritar. Ela entrou no meu colete, eu puxei com a mão esquerda e ela me picou mais duas vezes. Na hora do acidente, não sabíamos qual cobra era. Só sabia que era venenosa, porque comecei a passar muito mal no momento em que tomei as picadas.

Tive que descer de tirolesa, rodamos 90 km até o hotel para poder pegar nossas coisas e não tínhamos ideia do risco que eu estava correndo. Na estrada, comecei a piorar e, no meio do caminho, o guia que estava com a gente tinha conseguido filmar a cobra e identificou que era uma jararaca. Saber qual espécie era seria muito importante para poder tomar o soro corretamente.

Assim que cheguei no pronto-socorro, tomei o soro antibotrópico. Só que demorou um pouco o atendimento e nesse tempo eu já estava toda inchada, passando muito mal, com hemorragia digestiva e vomitando muito sangue. Como estava no auge da covid-19, foi muito difícil conseguir uma UTI nos hospitais particulares.

No quinto dia de internação na UTI, eu já tinha feito traqueostomia, mas estava com uma hemorragia persistente. Foi então que minha família optou por me transferir para São Paulo, no Hospital Albert Einstein.