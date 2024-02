Promotor que apura mortes no litoral vê 'escolha' por policiamento letal

Ouvidoria quer que Estado de São Paulo garanta políticas de saúde mental a quem vive na região. "Haverá questionamento da nossa parte sobre quais assistências à saúde mental será dada a essa comunidades que estão sendo afetadas por essa guerra", afirma.

Complexidade do crime organizado na Baixada exige planejamento, diz ouvidor. "A Baixada Santista sempre foi um local problemático em relação à violência policial, à vitimização policial e à atuação do crime. Com esse histórico, as forças de segurança já deveriam ter desenvolvido um plano. Não consideramos essa atual ação da polícia planejada, para um resultado tão catastrófico não é possível que tenha tido algum planejamento."

Tecnologia da polícia de São Paulo poderia ter impedido ações violentas, aponta ouvidor. "São Paulo detém um dos maiores aparatos de inteligência das polícias do país e poderíamos ter lançado mão desse aparato para evitar que essa catástrofe estivesse acontecendo."

Estamos preocupados em fazer justiça e respeitar a memória de quem se foi, mas estamos preocupados em garantir que quem está lá consiga viver.

Cláudio Silva, ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo

O que diz a Polícia Militar

Equipes estão usando câmeras corporais, afirmou Pedro Luís de Souza Lopes, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. "Durante esta fase todos os recursos empenhados [unidades deslocadas para a Baixada Santista] até o final do Carnaval nessa operação no litoral contaram com o uso de câmera corporal", disse.