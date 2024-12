R$ 16 mil para 'evaporar': japoneses pagam para sumir e começar nova vida

Alto número de jouhatsu fez surgir um novo mercado no Japão

As pessoas que desejam abandonar suas vidas e buscar uma nova versão de si mesmas contam com apoio profissional. Conhecidas pela discrição que o processo de um jouhatsu exige, as empresas são responsáveis pelo planejamento da fuga.

A alta demanda por serviços do tipo fez com que um novo mercado surgisse no Japão. A indústria chamada Yonige-Ya, que significa "fugir à noite" em japonês, é especializada em ajudar as pessoas que desejam se esconder e se mover rapidamente para sair de suas vidas originais. Apesar do nome se referir a movimentações feitas durante a noite, a fuga pode acontecer em outros horários, conforme avaliação da empresa.

Como parte do pacote, as empresas ajudam o contratante a se retirar de sua vida atual. São oferecidos, por exemplo, serviços como transporte e hospedagens em lugares distantes.

Além de auxiliar os clientes com locomoção e acomodação, a indústria Yonige-Ya apaga todas as eventuais pistas para que o jouhatsu não seja encontrado. Para evitar que a pessoa que sumiu seja rastreada, as empresas lidam com os detalhes que podem ser atribuídos ao jouhatsu, como telefones celulares, contas de consumo e cartões de crédito.