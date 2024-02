Homem é preso após se passar por paciente para furtar Ozempic no DF

Um homem foi preso no último sábado (25) suspeito de furtar caixas do medicamento Ozempic em farmácias do Distrito Federal.

O que aconteceu

O suspeito furtou 14 caixas do medicamento. Os furtos também ocorriam nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. No Distrito Federal, mais de seis ocorrências foram registradas.