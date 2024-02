Designer francês é achado morto após se afogar em praia de Trancoso, na BA

Lucien Paul Pierre Pellat-Finet mantinha uma casa em Trancoso há cerca de 30 anos. Ele ficou conhecido no mundo como "rei do Cashmere" e mantinha lojas em cidades como Nova York e Paris. O francês contou detalhes de sua vida no livro autobiográfico "Super F**king Lucky: Lucien Pellat-Finet - King of Cashmere and (Anti) Fashion", publicado em 2019.