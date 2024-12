'Ceia de Natal': pescador flagra sucuri digerindo animal grande em rio do MS

Na mesma ocasião, Lucas registrou uma anta, o maior mamífero terrestre brasileiro, nadando no rio, com marcas de ataque por uma onça. O Sucuruí é um afluente do Rio Paraná, que margeia Três Lagoas. "A anta estava sem uma orelha e com marcas antigas de arranhões na costa. Não pode ser outra coisa: ela escapou do ataque de uma onça", disse.

A sucuri, também conhecida como anaconda, é réptil semiaquático de um gênero que inclui as maiores cobras do mundo. Elas se alimentam principalmente de peixes, aves aquáticas, jacarés e capivaras, mas também podem atacar animais domésticos e felinos. As fêmeas são maiores que os machos e as adultas alcançam em média de três a quatro metros, embora haja relatos de animais maiores. Elas não têm veneno e matam suas presas por constrição, enrolando-se nelas até que o fluxo sanguíneo seja interrompido.