Criança de 5 anos morre após cair de ônibus escolar em movimento na BA

A Prefeitura de Ipirá disse que averiguou a documentação do veículo e do motorista. Segundo a cidade, os documentos estavam de acordo com a legalidade.

A Polícia Civil disse estar coletando depoimentos para apurar a causa do acidente. O ônibus também foi encaminhado para perícia. A prefeitura não detalhou as circunstâncias do que aconteceu.

O município está em luto oficial hoje. As aulas estão suspensas e voltam amanhã em todas as unidades.