Ex-secretário da PM do RJ tem o carro roubado por bandidos armados

Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar os autores do crime.

A ocorrência foi registrada na 23ª DP (Méier).

O coronel Luiz Henrique Marinho Pires ficou à frente da secretaria da Polícia Militar até abril desde ano. Ele foi exonerado do cargo. O coronel ocupou o posto do governo de Cláudio Castro por três anos.