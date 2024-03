Policial militar aposentado é morto a tiros na zona leste de São Paulo

Assassino roubou a arma do PM aposentado. O agente foi socorrido ao Hospital Municipal do Tatuapé, também na zona leste, mas não resistiu e morreu. O nome da vítima não foi divulgado. As informações são da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Criminoso fugiu do local do crime. A polícia apurou que a motocicleta utilizada pelo assassino consta como produto de furto.

O caso foi registrado como homicídio no 31º DP (Vila Carrão). Posteriormente, o caso foi encaminhado ao 21º DP (Vila Matilde). Exames foram solicitados ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). As investigações do caso continuam para identificar e prender o autor do crime.