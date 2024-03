Casal que agrediu jovem por multa de R$ 20 pagará R$ 50 mil de indenização

No pedido, a prefeitura informou que a jovem foi "violentamente agredida". Ela disse que Ana "teve seus cabelos puxados, sua cabeça socada, seu rosto estapeado, seu corpo arranhado e chutado" e que o casal se comportou "de forma socialmente inadequada".

Segundo a juíza Mônica Serrano, da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, é "incontestável" que houve dano moral coletivo. Isso porque o casal ofendeu individualmente a jovem e "feriu o objetivo do projeto [social], que era de valorizar os jovens, a dignidade e moralidade do serviço público executado".

À época, as imagens da agressão circularam nas redes sociais. Após a jovem informar ao homem que ele seria multado, a passageira, uma mulher grávida, desceu do veículo e começou a agredi-la. Em seguida, o motorista faz o mesmo.

A vítima informou, na ocasião, que o casal preencheu o cartão para estacionar, na zona azul, com uma caneta inadequada. Ela disse que o cartão deveria ser preenchido com caneta esferográfica, mas o casal teria usado outro tipo de caneta.