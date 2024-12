Avião cai em rua principal de Gramado e mata 10

Detalhes

O registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que o turbohélice pertencia a Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador da Galeazzi e Associados. Filho do consultor de varejo e ex-diretor do Pão de Açúcar Claudio Galeazzi, morto em 2023, ele era também o piloto da aeronave. Segundo a concessionária que administra o aeroporto de Canela, a família havia viajado na sexta para a cidade de Gramado.

De acordo com o registro na Anac, o avião de prefixo PR-NDN foi fabricado em 1990 e tinha nove assentos. Não havia restrições e tinha situação de aeronavegabilidade normal. A validade do chamado Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade venceria somente em 25 de março de 2025.

Marcelo Sulzbach, presidente do aeroclube de Canela, afirmou que as condições meteorológicas pioraram consideravelmente exatamente no momento da decolagem. "O teto estava um pouco baixo, com nevoeiro. No momento que a aeronave iniciou o taxiamento, a meteorologia mudou", afirma. Segundo ele, Canela é uma cidade que conta com um clima mais volátil, suscetível a mudanças rápidas.

"(O clima)Deu uma boa piorada. O nevoeiro engrossou após a decolagem", diz Sulzbach. Segundo ele, a densa neblina pode ter aumentado a carga de trabalho do piloto, que teria precisado confiar exclusivamente nos instrumentos, dada a falta de visibilidade. "Dentro da nuvem, não tem referência."

De acordo com Sulzbach, o aeródromo não conta com controle de tráfego aéreo e opera apenas em condições de voo visuais. Nessas situações, cabe aos próprios pilotos coordenar as manobras e decidir se as condições são seguras para a decolagem. "A decisão de decolar ou não é do piloto. Agora temos de esperar a investigação para elucidar os fatos."