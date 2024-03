Ladrões invadem e furtam casas interditadas após colapso de mina em Maceió

A Braskem informa que o trabalho de apoio à segurança patrimonial é realizado nos trechos desocupados dos bairros, com uma equipe de 228 profissionais que se revezam 24 horas por dia, sete dias por semana, e sistema de câmeras e alarmes que conta com cerca de 550 equipamentos. A empresa ressalta ainda que, embora execute as atividades de vigilância patrimonial privada, não possui poder de polícia. As medidas são adicionais e todas as ocorrências relacionadas à segurança pública devem ser comunicadas às autoridades competentes.

É importante destacar que os 23 imóveis dos moradores que ainda resistiam em permanecer na área de risco determinada pela Defesa Civil de Maceió em 2020 foram desocupados em novembro último pela DCM [Defesa Civil de Maceió], por uma questão de segurança, e o acesso a essas edificações só acontece com autorização e acompanhamento do próprio órgão, que tem a competência para apreciar e deferir eventuais pedidos de acesso dos particulares. A Diagonal, empresa contratada pela Braskem no âmbito do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (PCF), dá apoio social aos moradores e suporte às visitas, inclusive, nos casos em que eles precisam retirar itens dos imóveis.