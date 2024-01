'Trabalhadores em pânico': hospital de Maceió quer deixar área monitorada

Ronaldo Augusto de Alcântara, presidente do Sindprev-AL

O que diz a Braskem

A Braskem informou " todos os equipamentos públicos citados na reportagem estão localizados na área 01 do mapa definido pela Defesa Civil de Maceió em 2020". "Além do monitoramento, a empresa realiza ações de recuperação e manutenção das estruturas de todos os imóveis, e segue em discussões técnicas e jurídicas com o Estado para viabilizar a realocação definitiva. O Hospital Portugal Ramalho já dispõe de projetos preliminares para a construção da nova unidade".

Sobre o Caps AD, no entanto, a empresa afirma que ele está fora do mapa definido pela Defesa Civil em 2020. A Defesa Civil, por outro lado, confirma que essa unidade também se encontra em área de monitoramento, com criticidade 01.

“A região ocupada nos bairros é constantemente monitorada e não existem estudos técnicos que indiquem a necessidade de novas desocupações"

Braskem, em nota