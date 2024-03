Advogado de SP exige 'experiência em relação abusiva' em vaga e é criticado

"Quer vaga de emprego? Mas você terá que reviver toda a sua trajetória enquanto vítima de abuso. Todos os dias", escreveu um internauta, em tom irônico. "Meu Deus, cada dia mais difícil arrumar estágio. Imagina a concorrência...", disse outra. "Inacreditável", afirmou um terceiro. "Será que não é experiência defendendo casos que envolviam relacionamentos abusivos? Não quero acreditar na outra possibilidade", opinou mais um.

Minha amiga tava procurando estagio e olha esse pré requisito KKKKKKKKK pic.twitter.com/Sbwq5lRb4c -- pulinho (@opapaulinho) March 5, 2024

Escritório rebate críticas

Após a viralização nas redes, o dono do escritório, Artur Capelo, se pronunciou em vídeo no Instagram. Ele disse se "orgulhar" de buscar um candidato que "tenha tido experiência com relacionamentos abusivos" para poder oferecer "atendimento humanizado".

E como é especializado em casos contra narcisistas, precisamos dar um apoio emocional para os clientes, ser mais delicado, emocional e acolhedor. Só quem já viveu um relacionamento abusivo na pele pode dar isso. Artur Capelo, advogado

Capelo, que alegou já ter vivido relação tóxica, ressaltou que esse tipo de relacionamento não se restringe a amorosos. "Não é só namorado e namorada, é também mãe, pai, irmão, avós. Principalmente, quem viveu relacionamentos muito longos sabe o que eu estou dizendo. (...) Posso lapidar essa pessoa, para que ela possa ser um profissional como qualquer outro".