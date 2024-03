Líder do tráfico de drogas de MG e esposa são presos na Maré, diz PM

Um chefe do tráfico de drogas de Minas Gerais e a esposa dele foram presos no Rio de Janeiro na manhã de hoje. A informação é da Polícia Militar.

O que aconteceu

Os dois estavam na Vila do João, no Complexo da Maré, informou a PM. Eles foram encontrados durante operação do Comando de Operações Especiais do Rio.

Houve intenso tiroteio durante a operação, relataram moradores nas redes sociais.