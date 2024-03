'Dias escaldantes': nova onda de calor vem aí; onde temperatura vai subir

Para as regiões em laranja no mapa, as temperaturas devem permanecer entre 3°C e 5°C acima da média ao longo do período, ainda segundo a Climatempo.

As temperaturas elevadas devem seguir nas regiões até, pelo menos, o dia 15 de março, de acordo com o Climatempo.

Por que tanto calor?

O motivo do calor é um ar quente que ganhou força na região do Chaco Paraguaio e no norte da Argentina ao longo desta semana. Uma área de alta pressão na atmosfera favorece a manutenção do ar quente sobre a região e desfavorece a formação de nuvens carregadas, mantendo o ar seco e em gradual aquecimento.