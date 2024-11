Vereador mata vizinho em troca de tiros no interior do Paraná

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Castro (PR), Miguel Zahdi Neto, conhecido como Neto Fadel (PSD), é suspeito de assassinar Guilherme Becher após um desentendimento em Ponta Grossa (PR) na noite desta quarta-feira (20).

O que aconteceu

Guilherme teria se incomodado com o barulho que crianças faziam enquanto andavam de quadriciclo dentro do condomínio, segundo a polícia. O homem, então, teria efetuado disparos de arma de fogo visando intimidar quem estava na chácara de Neto Fadel. De acordo com o delegado Luis Timossi, há a suspeita de que Guilherme estaria embriagado.

Após ouvirem os disparos, o vereador e algumas pessoas que estavam com ele saíram da casa para entender o que estava acontecendo. A mãe e a esposa da vítima teriam recebido essas pessoas, de acordo com a defesa de Neto Fadel (confira, abaixo, a nota na íntegra). O advogado do vereador, Ewerton Machado Rosa, disse que as mulheres "relataram que [Guilherme] estaria incomodado com o barulho de quadriciclos que as crianças brincavam, e que estaria muito alterado e armado."