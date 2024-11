Brasil deve ter chuvas intensas a partir de amanhã; leia previsão

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que 18 estados e o Distrito Federal devem sofrer com chuvas intensas a partir de hoje (21).

O que aconteceu

Aviso de chuvas intensas do Inmet está em atividade e se mantém até as 10h de amanhã (22). Os estados com perigo de chuvas intensas são Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

Estados afetados devem enfrentar chuvas fortes e vendavais. As chuvas devem ser entre 50 e 100 mm por dia, e os ventos podem chegar a até 100 km/h.